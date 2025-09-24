В Красноярске задержали водителя, накопившего 137 штрафов за нарушения ПДД

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД, накопившего рекордное количество неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
При проверке документов у 34-летнего водителя автомобиля «Хёндэ» на улице Московской инспекторы обнаружили, что мужчина 137 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма вынесенных ему штрафов превысила 143 тысячи рублей, однако ни один из них оплачен не был.
Взысканием долгов с автомобилиста уже занимается служба судебных приставов. С учетом других обязательств общая сумма к взысканию составляет около 225 тысяч рублей. На место задержания были оперативно вызваны приставы, которые решают вопрос об аресте и помещении автомобиля должника на специализированную стоянку. Пока машина передана владельцу на ответственное хранение.
В отношении злостного неплательщика составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). По этой статье ему грозит новый штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
