В Красноярске задержали водителя, накопившего 137 штрафов за нарушения ПДД

Злостным нарушителем теперь займутся судебные приставы.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции задержали злостного нарушителя ПДД, накопившего рекордное количество неоплаченных штрафов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При проверке документов у 34-летнего водителя автомобиля «Хёндэ» на улице Московской инспекторы обнаружили, что мужчина 137 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма вынесенных ему штрафов превысила 143 тысячи рублей, однако ни один из них оплачен не был.

Взысканием долгов с автомобилиста уже занимается служба судебных приставов. С учетом других обязательств общая сумма к взысканию составляет около 225 тысяч рублей. На место задержания были оперативно вызваны приставы, которые решают вопрос об аресте и помещении автомобиля должника на специализированную стоянку. Пока машина передана владельцу на ответственное хранение.

В отношении злостного неплательщика составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). По этой статье ему грозит новый штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Ранее в Красноярском крае поймали 14-летнего подростка, который гонял на мотоцикле.