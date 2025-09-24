В Красноярске задержали водителя, накопившего 137 штрафов за нарушения ПДД

При проверке документов у 34-летнего водителя автомобиля «Хёндэ» на улице Московской инспекторы обнаружили, что мужчина 137 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма вынесенных ему штрафов превысила 143 тысячи рублей, однако ни один из них оплачен не был.