В Омской области собрали урожай зерновых лишь с половины уборочной площади

Лидируют в уборочной компании этого года Калачинский, Русско-Полянский и Черлакские районы.

Источник: Комсомольская правда

Министр сельского хозяйства Омской области считает текущую уборочную компанию успешной. Об этом он сообщил вчера, 23 сентября, в своем телеграм-канале. Объем собранного зерна составил 2 миллиона тонн, при этом обработано всего половина уборочных площадей.

«В Омской области успешно продолжается уборочная кампания. По состоянию на текущую дату аграриями региона достигнут значительный рубеж — намолочено 2 миллиона тонн зерна. Этот объем получен с площади 940 тысяч гектар, что составляет половину уборочной площади», — говорится в телеграм-канале чиновника.

Также глава омского аграрного ведомства отметил лидеров текущей битвы за урожай. Ими оказались три района: Калачинский — собрано более 134,1 тысяч тонн зерна, Русско-Полянский — 134 тысячи тонн и Черлакский — 133 тысячи тонн.