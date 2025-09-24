В Омской области собрали урожай зерновых лишь с половины уборочной площади

Министр сельского хозяйства Омской области считает текущую уборочную компанию успешной. Об этом он сообщил вчера, 23 сентября, в своем телеграм-канале. Объем собранного зерна составил 2 миллиона тонн, при этом обработано всего половина уборочных площадей.