Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

В течение прошедших двух дней в ограниченном режиме работал аэропорт Калуги. В связи с требованиями безопасности авиакомпании скорректировали расписание полетов. Так, 23 сентября авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Минеральные Воды — Калуга — Пулково и обратно.