Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

Утром 24 сентября над несколькими районами Пензенской области ввели план «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

В некоторых частях Пензенской области 24 сентября ввели план «Ковер». Меры предприняли на фоне объявленной в регионе воздушной опасности. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Над какими районами ввели план «Ковер» — неизвестно. Сообщение о временном закрытии воздушного пространства опубликовали в 04:20. Режим беспилотной опасности в Пензенской области действует с 23:00 23 сентября.

Кроме того, с 05:30 ограничили работу аэропорта Самары. Соответствующие меры введены для обеспечения безопасности полетов.

В течение прошедших двух дней в ограниченном режиме работал аэропорт Калуги. В связи с требованиями безопасности авиакомпании скорректировали расписание полетов. Так, 23 сентября авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Минеральные Воды — Калуга — Пулково и обратно.