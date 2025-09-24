Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

В некоторых частях Пензенской области 24 сентября ввели план «Ковер». Меры предприняли на фоне объявленной в регионе воздушной опасности. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Над какими районами ввели план «Ковер» — неизвестно. Сообщение о временном закрытии воздушного пространства опубликовали в 04:20. Режим беспилотной опасности в Пензенской области действует с 23:00 23 сентября.
Кроме того, с 05:30 ограничили работу аэропорта Самары. Соответствующие меры введены для обеспечения безопасности полетов.
В течение прошедших двух дней в ограниченном режиме работал аэропорт Калуги. В связи с требованиями безопасности авиакомпании скорректировали расписание полетов. Так, 23 сентября авиакомпания «Азимут» отменила рейсы Минеральные Воды — Калуга — Пулково и обратно.