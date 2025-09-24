Диетолог Поляков перечислил полезные варианты перекусов вместо бутербродов

Для перекуса вместо бутербродов лучше выбрать порцию ягод, пару вареных яиц с овощами. Об этом рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
«Хорошим перекусом будут порция ягод или фруктов, например, сливы сейчас сезонные. Это и для пищеварения будет полезно. Можно сварить пару яиц, взять половинку огурчика и помидора — и вот уже полноценный перекус, если нужно на быструю руку что-то за несколько минут приготовить», — сказал Поляков.
При этом бутерброды с колбасой и сыром он назвал вредным вариантом. От них практически нет насыщения, чувство голода может проявиться буквально через час-полтора.
