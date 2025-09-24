Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков перечислил полезные варианты перекусов вместо бутербродов

Бутерброды являются вредным вариантом перекуса, чувство насыщения от них проходит очень быстро. Лучшим вариантом будут вареные яйца, овощи или фрукты, сказал врач.

Источник: Аргументы и факты

Для перекуса вместо бутербродов лучше выбрать порцию ягод, пару вареных яиц с овощами. Об этом рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

«Хорошим перекусом будут порция ягод или фруктов, например, сливы сейчас сезонные. Это и для пищеварения будет полезно. Можно сварить пару яиц, взять половинку огурчика и помидора — и вот уже полноценный перекус, если нужно на быструю руку что-то за несколько минут приготовить», — сказал Поляков.

При этом бутерброды с колбасой и сыром он назвал вредным вариантом. От них практически нет насыщения, чувство голода может проявиться буквально через час-полтора.

Ранее терапевт Алина Мустакимова назвала анализы, которые нужно сдать осенью.