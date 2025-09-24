Исчез на выходных: пропавшего 93-летнего дедушку нашли мертвым

Пропавшего 93-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
На прошлой неделе, 20 августа, мужчина вышел из дома в деревни Исланово в Кушнаренковском районе и исчез. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.
