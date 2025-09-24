Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчез на выходных: пропавшего 93-летнего дедушку нашли мертвым

Пропавшего 93-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 93-летнего жителя Башкирии обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

На прошлой неделе, 20 августа, мужчина вышел из дома в деревни Исланово в Кушнаренковском районе и исчез. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. К сожалению, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина и что послужило причиной смерти — не уточняется.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.