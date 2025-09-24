Ненавидела пластику и любила приезжать в Россию: какой мы запомним кинодиву Клаудию Кардинале

Кстати, звезда была активна почти конца своей жизни. Так, свое 80-летие она встретила в очень неплохой форме. Ела она очень мало, вставала обычно в девять утра, делала простую зарядку, завтракала в десять, в час дня обедала, не позже семи вечера ужинала и в 22.00 уже ложилась спать. Между завтраком, обедом и ужином она ничего не ела или просто выпивала стакан воды, которая, по ее мнению, мгновенно приглушает голод.