Ненавидела пластику и любила приезжать в Россию: какой мы запомним кинодиву Клаудию Кардинале

На 88-м году жизни скончалась итальянская кинодива, покорившая сердца миллионов зрителей по всему миру, Клаудия Кардинале. Об этом сообщила ANSA.
Отмечается, что последние несколько лет своей жизни она прожила во Франции и скончалась в окружении своих детей во французском городке Немур.
Фильмография звезды насчитывает порядка 120 ролей в кино, ее снимали самые знаменитые режиссеры, в том числе Лукино Висконти и Федерико Феллини. Успела поработать Кардинале и с советским кинорежиссером.
Им оказался Михаил Калатозов, в 1969 году он снял итальянскую актрису в картине «Красная палатка». Позже Клаудия призналась, что для нее эта работа «стала незабываемым опытом». Для советских же мужчин Кардинале стала на многие годы эталоном красоты.
В 2011 году Кардинале приняла участие в международном кинофестивале в Вологде, тогда, на минуточку артистке уже исполнилось 75 лет, но выглядела она потрясающе. Открытая, искренняя улыбка, стильный брючный наряд, туфли на огромных каблуках, множество украшений и колец. Кинодива вела себя довольно непринужденно: с удовольствием фотографировалась с гостями фестиваля, напевала что-то на итальянском и пальцами отбивала ритм в такт музыке.
А год спустя Кардинале стала почетной гостьей Одесского кинофестиваля, и общаясь с журналистами, отметила, что в русских людях ее потрясает способность меняться. Также кинозвезда призналась, что она всегда с удовольствием приезжает в Россию.
Нелестно Кардинале высказывалась и о пластических операциях, несмотря на то, что для представителей ее профессии то часто вещь необходимая. По словам знаменитой итальянки, с возрастом актеры продолжают много сниматься, а актрисы сидят без дела. Но очень важно принять свой возраст и факт своего старения. И ни в коем случае не мучить себя всякими подтяжками и пластической хирургией.
«Этого я не люблю. Никогда не понимала актрис, увлекающихся пластикой», — добавила звезда.
Кстати, звезда была активна почти конца своей жизни. Так, свое 80-летие она встретила в очень неплохой форме. Ела она очень мало, вставала обычно в девять утра, делала простую зарядку, завтракала в десять, в час дня обедала, не позже семи вечера ужинала и в 22.00 уже ложилась спать. Между завтраком, обедом и ужином она ничего не ела или просто выпивала стакан воды, которая, по ее мнению, мгновенно приглушает голод.