Электронные повестки: юрист рассказал, что это, кто и как будет их получать

Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками осенью 2025 года. При неявке в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней станут применять временные ограничительные меры, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Юрист Иван Соловьев рассказал в беседе с aif.ru, какими способами могут передать повестку гражданину, когда она считается врученной и какой штраф грозит призывнику за неявку в военкомат в установленные сроки.
Три способа вручения повестки.
Иван Соловьев обратил внимание, что электронные и бумажные повестки имеют равную юридическую силу, а также одинаковый срок действия. Призывнику могут ее вручить по месту жительства, разместить в специальном реестре или же отправить заказным письмом.
«Уведомление, повестка, оно может быть вручено по месту жительства, работы, учебы, а также размещено в реестре электронных повесток или отправлено заказным письмом. Три пути, как может человек его получить», — сообщил собеседник издания.
Иван Соловьев отметил, что электронная повестка выглядит как бумажная. Однако в ней стоит цифровая подпись. Кроме того, юрист напомнил, что призывник может следить за уведомлением о получении повестки на «Госуслугах».
«Можно зарегистрироваться, найти сайт реестр повесток, но это на крайний случай. А так — это “Госуслуги”, личный кабинет на “Госуслугах”. Все это дублируется в Москве на mos.ru. Так что надо заходить, смотреть. Все там размещается», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что реестр повесток работает с 9 мая по всей России.
Игнорировать не получится.
Игнорировать электронную повестку не выйдет — заявил Иван Соловьев. Эксперт подчеркнул, что она считается врученной, даже если гражданин ее не видел или не имел аккаунта в спецреестре.
«Повестка считается врученной, даже если призывник ее не увидел или вовсе никогда не имел аккаунта в реестре повесток. То есть нужно позаботиться о том, чтобы смотреть это и отслеживать», — рассказал он.
По словам эксперта, повестка считается официально врученной по прошествии недели с момента ее размещения в реестре повесток. Затем россиянин должен прибыть в военкомат в течение 20 дней.
Штраф до 30 тысяч рублей.
Гражданину может грозить штраф, если он не явится в военкомат в установленные сроки после получения электронной или бумажной повестки.
«Если гражданин не явился в военкомат без уважительной причины, могут быть штрафные санкции и ограничения. Административная ответственность при единичных нарушениях воинской обизанности — если не явился в военкомат без уважительной причины — штраф от 10 до 30 тысяч рублей», — сообщил Иван Соловьев.
Более того, юрист перечислил нарушения, за которые также могут оштрафовать призывников. В частности, если человек не сообщил в военный комиссариат об изменении семейного положения, то ему грозит взыскание от одной до пяти тысяч рублей.
«Не сообщил о переезде — от 10 до 20 тысяч рублей. Не уведомил, что покидает место жительства во время призыва на срок более трех месяцев — от 10 до 20 тысяч. Не сообщил о выезде из России на срок более шести месяцев — от пяти до 15 тысяч», — отметил эксперт.
Иван Соловьев также упомянул штраф за потерю и порчу документов воинского учета. По его словам, взыскание составит от трех до пяти тысяч рублей.