Месть за Форос: русские бойцы нашли и уничтожили виновных «Призраков» ВСУ

Ответный удар на осуществленный ВСУ теракт в Форосе последовал незамедлительно. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук проанализировал его результаты.
«Призраков» ВСУ приговорили к ликвидации.
Напомним, вечером 21 сентября украинская армия атаковала беспилотниками ряд объектов на территории санатория «Форос» и местную поселковую школу. В результате погибли три человека, 16 получили ранения. Был разрушен актовый зал и повреждена библиотека образовательного учреждения. Также вспыхнул пожар, который вскоре потушили.
Уже 23 сентября в Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара по противнику. В частности, в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области был поражен пункт временной дислокации задействованного в атаке по крымскому поселку подразделения «Призраки».
«“Призраки” — отряд специального назначения, который специализируется на диверсиях и террористических актах. Его задействовали ранее в ходе террористических действий на Белгородщине, при вторжении в Курск. Российская разведка, видимо, вычислила, что боевики отряда причастны к ударам по Форосу, по гражданским объектам», — сказал Матвийчук.
Он уточнил, что на вооружении «Призраков» есть беспилотники, соответственно, в отряде состоят специалисты по БПЛА и в области радиотехнической разведки.
Нанесли удар по аэродрому «Школьный».
Групповой удар ВС РФ также пришелся по аэродрому «Школьный» в Одесской области.
«Дело в том, что в Одесской области очень много военных центров еще с Советского Союза осталось. Там когда-то базировалась бригада морского спецназа СССР. Полагаю, что один из подобных центров, занимавшийся подготовкой и хранением беспилотных летательных аппаратов, располагался на территории “Школьного”», — отметил Матвийчук.
«С этого аэродрома, конечно же, могли запустить беспилотники по Форосу», — добавил военный эксперт.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых велась сборка БПЛА.
Могут еще ударить по «Измаилу».
В ответ на удар ВСУ по Форосу российская армия может поразить еще ряд объектов ВПК Украины, допускает Матвийчук.
«Атака прибрежной военной инфраструктуры в Одесской области вполне вероятна, например, того же порта “Измаил” на реке Дунай. Также ударам могут подвергнуться аэродромы базирования авиации и складирования боеприпасов», — отметил Матвийчук.
Очередной удар может быть нанесен и по предприятию «Мотор Сич», добавил собеседник издания.
«Думаю, это будет перманентная операция по выбиванию всех военных активов Украины», — подытожил Матвийчук.