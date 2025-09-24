Месть за Форос: русские бойцы нашли и уничтожили виновных «Призраков» ВСУ

«Дело в том, что в Одесской области очень много военных центров еще с Советского Союза осталось. Там когда-то базировалась бригада морского спецназа СССР. Полагаю, что один из подобных центров, занимавшийся подготовкой и хранением беспилотных летательных аппаратов, располагался на территории “Школьного”», — отметил Матвийчук.