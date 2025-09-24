В Красноярском крае дети стали чаще болеть кишечной инфекцией

Заболеваемость энтеробиозом среди детей выросла в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За восемь месяцев 2025 года в Красноярском крае зарегистрирован рост заболеваемости энтеробиозом на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего этой кишечной инфекцией, вызываемой паразитическими червями (острицами), переболели 1619 человек.
Подавляющее большинство заболевших — дети. На взрослое население пришлось лишь 10 случаев. Несмотря на рост, уровень заболеваемости пока не превышает средних многолетних значений.
Наиболее высокая концентрация случаев энтеробиоза отмечена в Норильске, Ачинске, Боготоле, а также в Северо-Енисейском, Шушенском, Иланском, Казачинском, Мотыгинском и других районах.
Энтеробиоз — это контактный гельминтоз, или паразитарное заболевание, основным симптомом которого является зуд в перианальной области. Возбудители — круглые черви-острицы, паразитирующие в кишечнике. Болезнь особенно распространена среди детей, посещающих детские сады и школы, и напрямую связана с несоблюдением правил личной гигиены. Диагноз ставится на основе лабораторных анализов, и лечение должен назначать врач.
