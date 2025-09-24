В Красноярском крае дети стали чаще болеть кишечной инфекцией

За восемь месяцев 2025 года в Красноярском крае зарегистрирован рост заболеваемости энтеробиозом на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего этой кишечной инфекцией, вызываемой паразитическими червями (острицами), переболели 1619 человек.