В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа

В Нью-Йорке усилили меры безопасности в связи с визитом президента США Дональда Трампа на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Повышенное внимание связано и с резонансным убийством консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили РИА Новости в городской полиции.
Правоохранительные органы отметили, что в условиях напряжённой политической обстановки уровень защиты был значительно повышен.
В частности, усиленный контроль коснулся района вокруг Trump Tower — главного девелоперского проекта Трампа на Пятой авеню. Территория была полностью оцеплена, а автомобилистам рекомендовали объезжать не менее десяти кварталов, чтобы пересечь этот участок города.
Ранее президент США Дональд Трамп столкнулся с неисправностью телесуфлера на выступлении в Генассамблее ООН. Американский лидер обратил внимание на неработающий телесуфлер в ходе своей речи.