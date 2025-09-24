Ричмонд
В Нью-Йорке усилили меры безопасности на время посещения Трампа

В частности, усиленный контроль коснулся района вокруг Trump Tower.

Источник: Аргументы и факты

В Нью-Йорке усилили меры безопасности в связи с визитом президента США Дональда Трампа на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Повышенное внимание связано и с резонансным убийством консервативного активиста Чарли Кирка, сообщили РИА Новости в городской полиции.

Правоохранительные органы отметили, что в условиях напряжённой политической обстановки уровень защиты был значительно повышен.

В частности, усиленный контроль коснулся района вокруг Trump Tower — главного девелоперского проекта Трампа на Пятой авеню. Территория была полностью оцеплена, а автомобилистам рекомендовали объезжать не менее десяти кварталов, чтобы пересечь этот участок города.

Ранее президент США Дональд Трамп столкнулся с неисправностью телесуфлера на выступлении в Генассамблее ООН. Американский лидер обратил внимание на неработающий телесуфлер в ходе своей речи.

