Шуров указал на серьезную никотиновую зависимость лидера Польши Навроцкого

Нарколог Василий Шуров заявил, что у президента Польши Кароля Навроцкого есть серьезная никотиновая зависимость. Так он прокомментировал в беседе с aif.ru данные о том, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН.