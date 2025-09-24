Шуров указал на серьезную никотиновую зависимость лидера Польши Навроцкого

Нарколог Василий Шуров заявил, что у президента Польши Кароля Навроцкого есть серьезная никотиновая зависимость. Так он прокомментировал в беседе с aif.ru данные о том, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генассамблеи ООН.
«У него серьезная никотиновая зависимость. Он, будучи президентом, в публичных местах уже второй раз употребляет этот пакетик», — заявил собеседник издания.
Василий Шуров добавил, что Каролю Навроцкому не разрешили бы курить сигареты во время мероприятия.
Ранее сообщалось, что польского лидера заподозрили в употреблении снюса на сессии Генассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке. На кадрах запечатлили, как Кароль Навроцкий достает что-то из переданной ему коробочки, а затем кладет себе в рот.
При этом в мае 2025 года также появилась информация, что лидер Польши мог публично употребить снюс. Как сообщалось, тогда это произошло на теледебатах.