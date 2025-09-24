Ричмонд
Слюсарь сообщил о двоих пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область

В станице Базковской потушили пожар, вспыхнувший после атаки дронов на Ростовскую область.

Источник: Аргументы и факты

Два человека пострадали после атаки украинских беспилотников, которую отразили в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 24 сентября он написал, что силы противовоздушной обороны отбивают удары дронов в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

«С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным Слюсаря, был ликвидирован пожар, который вспыхнул в станице Базковской. Площадь распространения огня составила 75 кв. м. Также выявлены повреждения окон и балконов в нескольких многоквартирных домах в Таганроге.

В ряде зданий и дворе частной фирмы в городе были обнаружены фрагменты дронов. Указанные места оцеплены.

Напомним, ранее Минобороны России с 19:00 до 23:00 мск 23 сентября силы противовоздушной обороны обезвредили 19 беспилотников. Цели были обнаружены в Крыму, Белгородской, Курской и Ростовской областях.

