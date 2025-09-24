Рогов: пораженные секретные цеха ВСУ выпускали запчасти для «Байрактаров»

На попавших под удар украинских предприятиях в Запорожье производили двигатели для тяжелых ударных дронов, сообщил в беседе с aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, ранее ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил об ударе авиабомбами ФАБ-500 по украинским предприятиям в Запорожье. Речь идет о «Мотор Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс».
«Под удар попала та часть предприятий, где производили и усовершенствовали двигатели для военных вертолетов, истребителей, тяжелых самолетов, перевозящих военные грузы. В целом, это, конечно, скажется на ходе спецоперации. Это классическая демилитаризации. Потому что там же еще и двигатели для ударных тяжелых дронов делали, типа “Байрактаров”. И это тоже проблема для ВСУ», — отметил эксперт.
По словам Рогова, удары по этим предприятиям заметно снизят поставки военной техники для нужд украинской армии.
Ранее Кнутов сообщил, что украинцы выдали в соцсети цех по сборке ракет Flamingo.