Рогов: пораженные секретные цеха ВСУ выпускали запчасти для «Байрактаров»

«Под удар попала та часть предприятий, где производили и усовершенствовали двигатели для военных вертолетов, истребителей, тяжелых самолетов, перевозящих военные грузы. В целом, это, конечно, скажется на ходе спецоперации. Это классическая демилитаризации. Потому что там же еще и двигатели для ударных тяжелых дронов делали, типа “Байрактаров”. И это тоже проблема для ВСУ», — отметил эксперт.