Coca-Cola может лишиться права на товарный знак в России

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), поступившая в декабре 1936 года заявка на товарный знак Coca-Cola истекает 31 октября 2025 года. Товарный знак регистрировали по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь шла о питательном и тоническом напитке.