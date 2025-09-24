Ричмонд
Coca-Cola может лишиться права на товарный знак в России

Право на свой товарный знак Coca-Cola в России истекает в октябре.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания The Coca-Cola Company в конце октября этого года может потерять право на свой товарный знак Coca-Cola, передает ТАСС.

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), поступившая в декабре 1936 года заявка на товарный знак Coca-Cola истекает 31 октября 2025 года. Товарный знак регистрировали по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь шла о питательном и тоническом напитке.

Отмечается, что ранее компания многократно подавал новые заявки на регистрацию товарного знака в России, продлевая его действие.

Напомним, в феврале этого года появилось сообщение о намерении Coca-Cola вернуться на российский рынок.

Тем временем, президент США Дональд Трамп добился изменения рецептуры Coca-Cola для американского рынка. Компания согласилась заменить кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы на натуральный тростниковый сахар.

