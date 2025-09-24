Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 человек отравились грибами с начала года в Башкирии

За аналогичный период прошлого года пострадало 29 человек, сообщают в Роспотребнадзоре по РБ.

Источник: spb.aif.ru

25 человек отравились грибами с начала года в Башкирии. За аналогичный период прошлого года пострадало 29 человек, сообщают в Роспотребнадзоре по РБ.

Основные причины отравлений — употребление ядовитых или условно-съедобных грибов, а также нарушение правил кулинарной обработки. Санитарные врачи рекомендуют покупать грибы только в специально отведенных местах, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.

При покупке следует обращать внимание на внешний вид грибов: свежий гриб должен быть крепким, с лесным ароматом, без червоточин. В магазинах нужно проверять целостность упаковки, срок годности и отсутствие плесени. При первых признаках отравления необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.