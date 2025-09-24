25 человек отравились грибами с начала года в Башкирии. За аналогичный период прошлого года пострадало 29 человек, сообщают в Роспотребнадзоре по РБ.
Основные причины отравлений — употребление ядовитых или условно-съедобных грибов, а также нарушение правил кулинарной обработки. Санитарные врачи рекомендуют покупать грибы только в специально отведенных местах, где продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.
При покупке следует обращать внимание на внешний вид грибов: свежий гриб должен быть крепким, с лесным ароматом, без червоточин. В магазинах нужно проверять целостность упаковки, срок годности и отсутствие плесени. При первых признаках отравления необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.