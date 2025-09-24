«Опыт не научил»: в Омск опять не пустили крупную партию томатов из Казахстана

Это нарушение послужило основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности и для возвращения помидор на территорию сопредельного государства. Отметим, что это не первая неудачная попытка завести в Омск томаты из Казахстана. В конце мая, через ФКП «Исилькульский», специалистами Россельхознадзора также была задержана крупная партия помидор из Казахстана. Тогда причиной возврата 15 тонн томатов стало выявление опасного вируса.