«Опыт не научил»: в Омск опять не пустили крупную партию томатов из Казахстана

В этот раз у казахских владельцев помидор оказались проблемными необходимые документы.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло очередную попытку ввоза на территорию региона крупную партию помидор. 16 тонн свежих томатов из Казахстана имели недействительный сертификат, сообщает телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».

«На фитосанитарном контрольном посту “Исилькульский” инспекторы Россельхознадзора задержали грузовой транспорт из Республики Казахстан. В автомобиле находилась партия свежих томатов весом 16 тонн. Груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом, в котором наименование отправителя не соответствовало сведениям в международной транспортной накладной», — говорится в сообщении ведомства.

Это нарушение послужило основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности и для возвращения помидор на территорию сопредельного государства. Отметим, что это не первая неудачная попытка завести в Омск томаты из Казахстана. В конце мая, через ФКП «Исилькульский», специалистами Россельхознадзора также была задержана крупная партия помидор из Казахстана. Тогда причиной возврата 15 тонн томатов стало выявление опасного вируса.