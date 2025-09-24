«Опыт не научил»: в Омск опять не пустили крупную партию томатов из Казахстана

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло очередную попытку ввоза на территорию региона крупную партию помидор. 16 тонн свежих томатов из Казахстана имели недействительный сертификат, сообщает телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».
«На фитосанитарном контрольном посту “Исилькульский” инспекторы Россельхознадзора задержали грузовой транспорт из Республики Казахстан. В автомобиле находилась партия свежих томатов весом 16 тонн. Груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом, в котором наименование отправителя не соответствовало сведениям в международной транспортной накладной», — говорится в сообщении ведомства.
Это нарушение послужило основанием для привлечения перевозчика к административной ответственности и для возвращения помидор на территорию сопредельного государства. Отметим, что это не первая неудачная попытка завести в Омск томаты из Казахстана. В конце мая, через ФКП «Исилькульский», специалистами Россельхознадзора также была задержана крупная партия помидор из Казахстана. Тогда причиной возврата 15 тонн томатов стало выявление опасного вируса.