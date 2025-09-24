С городских клумб начали убирать цветы

«В первую очередь выборочно убираем погибшие растения. По контракту мы должны завершить все работы до 15 октября. Но фактические сроки зависят от погодных условий. В прошлом году начали довольно рано. В этом, в связи с отсутствием заморозков, клумбы, вероятно, будут радовать горожан своей красотой немного дольше», — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець.