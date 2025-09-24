С городских клумб начали убирать цветы

Первыми убрали цветники в микрорайонах Зеленый и Топкинский. Очистили от растительных остатков и верхнего слоя почвы зеленые скульптуры — медведя и оленя. Кроме того, сняли вазоны на улицах Ленина и Карла Маркса, у памятника Жукову, возле кинотеатра «Баргузин», зданий администраций Правобережного и Свердловского округов. С 24 сентября специалисты приступят к таким мероприятиям в Ленинском округе.
«В первую очередь выборочно убираем погибшие растения. По контракту мы должны завершить все работы до 15 октября. Но фактические сроки зависят от погодных условий. В прошлом году начали довольно рано. В этом, в связи с отсутствием заморозков, клумбы, вероятно, будут радовать горожан своей красотой немного дольше», — рассказала директор муниципального предприятия Виктория Стець.
Она сообщила, что в городе практически завершена обрезка многолетников. Остался только один объект — видовая площадка «Глазково» на пересечении улиц Звездинская и Челнокова.
Розы в сквере имени Кирова и у драмтеатра имени Охлопкова планируют закрывать на зиму после наступления устойчивых отрицательных температур в ночное время, сообщает пресс-служба администрации города.