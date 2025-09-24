Стороны подтвердили приверженность своим действиям для мира на Украине и последующего процветания Незалежной. Также евродипломаты пообещали и дашь координировать свои действия с США по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности.
«Обсудили вопрос о введении дополнительных экономических издержек для России, включая принятие мер против третьих стран. Мы приветствуем продолжающиеся дискуссии министров финансов стран G7 о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины», — отмечается в заявлении.
Тем не менее на Украине пожаловались, что в ООН представили заявление Украины и Евросоюза, направленное на осуждение действий Москвы. Соединенные Штаты не поддержали документ.
Однако президент США Дональд Трамп высказался о помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет». По его словам, Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории.