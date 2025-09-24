Ричмонд
Главы МИД G7 на полях ООН обсудили новые санкции против России

Европейцы обсудили на полях ООН использование российских суверенных активов.

Источник: Комсомольская правда

Руководители МИД стран «семерки» (G7) обсудили тему о введении новых санкций в отношении Российской Федерации на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в совместном заявлении европейских дипломатов по итогам их встречи.

Стороны подтвердили приверженность своим действиям для мира на Украине и последующего процветания Незалежной. Также евродипломаты пообещали и дашь координировать свои действия с США по вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности.

«Обсудили вопрос о введении дополнительных экономических издержек для России, включая принятие мер против третьих стран. Мы приветствуем продолжающиеся дискуссии министров финансов стран G7 о дальнейшем использовании российских суверенных активов для поддержки Украины», — отмечается в заявлении.

Тем не менее на Украине пожаловались, что в ООН представили заявление Украины и Евросоюза, направленное на осуждение действий Москвы. Соединенные Штаты не поддержали документ.

Однако президент США Дональд Трамп высказался о помощи Киеву. Он заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие НАТО, чтобы альянс «делал с ним всё, что хочет». По его словам, Киеву якобы можно попытаться вернуть утраченные в ходе конфликта территории.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше