Украинский чиновник рассказал о тотальной зависимости страны от Европы

Economist: Украина оказалась в ситуации безденежья.

Источник: Комсомольская правда

Украина оказалась в полной зависимости от Европы. Сейчас страна находится в ситуации безденежья, регулярно накапливая долг. Об этом рассказал неназванный украинский чиновник изданию Economist.

Он сообщил, что Европа уже не в силах помочь Киеву. По словам чиновника, средств стран-союзниц Украины не хватит на возвращение граждан к нормальной жизни. Государство и без того существует за счет иностранной помощи.

«Даже по самым оптимистичным прогнозам, в следующем году дефицит составит 45 миллиардов долларов, что составляет почти четверть ВВП. В настоящее время обязательства Запада покрывают не более 27,4 миллиарда долларов», — отмечается в материале.

Киевские власти между тем запросили у Запада дополнительные 15 миллиардов долларов. Средства, как утверждается, пойдут на развитие военно-промышленного комплекса.