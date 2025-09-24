Рогов: удар ФАБ по секретным цехам Киева усилит истощение запасов ВСУ

Украинская армия и так нуждается в военной технике, а удар по предприятиям в Запорожье, которые задействованы в производстве перевозящих технику самолетов, только усилят проблему, сообщил aif.ru сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, ранее ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил об ударе авиабомбами ФАБ-500 по украинским предприятиям в Запорожье. Речь идет о «Мотор Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс».
По словам Рогова, удар пришелся на цеха предприятий, в которых производили двигатели для военных вертолетов и самолетов, последние задействованы в перевозке поставок ВСУ — боеприпасов и техники.
«В последнее время у ВСУ и так ощущался дефицит военной техники и недостаток в ее подвозе, а удар по предприятиям с двигателями только усилит эту проблему. На тех же предприятиях производили детали для тяжелых ударных дронов, что тоже скажется на ситуации в зоне спецоперации явно не в пользу ВСУ», — отметил Рогов.
Ранее Кнутов сообщил, что КНДР могла создать новую суперракету для подводных лодок.