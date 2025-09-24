Медведи продолжают выходить к населенным пунктам на севере Приангарья

На севере Иркутской области медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Так, вчера, 23 сентября, в полицию обратилась жительница Братска и сообщила, что дикий зверь прогуливался вблизи СНТ «Авиатор» в обеденное время. Женщина рассказала, что хищник вёл себя спокойно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Второго медведя заметили в Усть-Илимском районе. К правоохранителям обратился охранник и заявил, что видел дикое животное на автомобильной стоянке возле Братского шоссе.
Полицейские совместно с охотоведами выехали на места, где были замечены медведи.