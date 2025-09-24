Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведи продолжают выходить к населенным пунктам на севере Приангарья

За сутки двое жителей региона видели хищников.

Источник: IrkutskMedia.ru

На севере Иркутской области медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Так, вчера, 23 сентября, в полицию обратилась жительница Братска и сообщила, что дикий зверь прогуливался вблизи СНТ «Авиатор» в обеденное время. Женщина рассказала, что хищник вёл себя спокойно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Второго медведя заметили в Усть-Илимском районе. К правоохранителям обратился охранник и заявил, что видел дикое животное на автомобильной стоянке возле Братского шоссе.

Полицейские совместно с охотоведами выехали на места, где были замечены медведи.