Медведи продолжают выходить к населенным пунктам на севере Приангарья

На севере Иркутской области медведи продолжают выходить к населенным пунктам. Так, вчера, 23 сентября, в полицию обратилась жительница Братска и сообщила, что дикий зверь прогуливался вблизи СНТ «Авиатор» в обеденное время. Женщина рассказала, что хищник вёл себя спокойно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.