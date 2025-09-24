Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать семечек за один прием

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.
«Если говорить про норму потребления, в принципе, как для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20−25 грамм за один прием (ред. — условно горсть). Естественно, речь идет об уже очищенном и съедобном продукте», — сказал Поляков.
При этом он уточнил, в некоторых случаях можно рассматривать увеличение дозировки.
«Допустим, если речь идет про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 грамм за один прием. Но если мы говорим про стандартные обычные семечки подсолнечника, 25 граммов — вполне адекватное количество», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков отметил, что для улучшения качества и продолжительности жизни из своего рацион следует исключить бутерброды с колбасой и сыром.