Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать семечек за один прием

Как для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20−25 грамм за один прием, отметил Поляков.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько семечек можно съедать за один прием без вреда для организма.

«Если говорить про норму потребления, в принципе, как для орехов, так и для семян безопасным и рациональным вариантом потребления является 20−25 грамм за один прием (ред. — условно горсть). Естественно, речь идет об уже очищенном и съедобном продукте», — сказал Поляков.

При этом он уточнил, в некоторых случаях можно рассматривать увеличение дозировки.

«Допустим, если речь идет про тыквенные семечки, то их можно съесть и 50 грамм за один прием. Но если мы говорим про стандартные обычные семечки подсолнечника, 25 граммов — вполне адекватное количество», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков отметил, что для улучшения качества и продолжительности жизни из своего рацион следует исключить бутерброды с колбасой и сыром.