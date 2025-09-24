Движение на внутренней стороне ТТК восстановили после ДТП

«Движение на внутренней стороне ТТК восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что движение в районе ДТП было затруднено на 4 км.
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на внутренней стороне ТТК в районе транзитной Нижегородской эстакады восстановлено после ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение на внутренней стороне ТТК восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что движение в районе ДТП было затруднено на 4 км.