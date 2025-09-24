Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 24 сентября 2025: Жители Молдовы массово меняют валюту — эти деньги были на «черный день»; Украина ввела санкции против оппозиции по указке властей Кишинева; Лянкэ о том, куд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 24 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 24 сентября 2025:

1. В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.

2. Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.

3. Экс-премьеру Лянкэ неизвестна судьба миллиона, переданного Соросом минобразованию Молдовы, которое тогда возглавляла Майя Санду: Расследование показало, что на эти деньги она создала ПАС.

4. Резкое похолодание идёт в Молдову: Синоптики предупредили о смене погоды — по ночам всего +3 градуса.

5. В аэропорту Кишинева у иностранки изъяли более 60 тысяч долларов: Деньги были спрятаны в упаковки из-под молока.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.

Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).

Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.

Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше