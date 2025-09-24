Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 24 сентября 2025:
1. В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.
2. Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.
3. Экс-премьеру Лянкэ неизвестна судьба миллиона, переданного Соросом минобразованию Молдовы, которое тогда возглавляла Майя Санду: Расследование показало, что на эти деньги она создала ПАС.
4. Резкое похолодание идёт в Молдову: Синоптики предупредили о смене погоды — по ночам всего +3 градуса.
5. В аэропорту Кишинева у иностранки изъяли более 60 тысяч долларов: Деньги были спрятаны в упаковки из-под молока.
Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины
Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове