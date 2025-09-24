Жалобами омичей по поводу вонючего воздуха занялось еще одно ведомство

По поручению руководителя СУ СК России по Омской области организована процессуальная проверка по информации о нарушении природоохранного законодательства в городе Омске. Об этом сообщил сегодня, 24 сентября, телеграм-канал «СУ СК России по Омской области».
«В комментариях в аккаунте Информационного центра СУ СК России массово обратились жители города Омска по вопросу функционирования промышленных предприятий. По мнению омичей, заводы систематически осуществляют выбросы вредных веществ, из-за чего местные жители задыхаются. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.
Также ведомство отметило, что руководитель СУ СК России по Омской области Виталий Батищев дал указание подчиненным сотрудникам организовать по данному факту процессуальную проверку. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены главой следственного управления на личный контроль.