В России вспомнили бородатый анекдот и стих Некрасова после «озарения» Трампа по поводу возможностей Украины

Внезапное «озарение» президента США Дональда Трампа после речи в ООН и семиминутной встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским напоминает «бородатый анекдот». Ироничный пост в Telegram-канале по этому поводу опубликовал политолог Федор Лукьянов.
Слова Трампа, отметил эксперт, напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога», а также «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета».
«Вы главное оружие покупайте, а так — вольному воля…» — заявил Лукьянов.
Кроме того, политолог заметил, что Трампу самому, видимо, неизвестно, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».
Если же в Кремле эти слова сочтут ответом на недавнее предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ, то опровергать это потом будет очень сложно, предупредил Федор Лукьянов.
Накануне Трамп заявил, что Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на «бумажного тигра».
Вместе с тем, глава Белого дома признал, что Россия располагает серьезной военной мощью, которая способна оказать влияние на глобальные процессы.