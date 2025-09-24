Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России вспомнили бородатый анекдот и стих Некрасова после «озарения» Трампа по поводу возможностей Украины

Лукьянов: Трамп сам не понимает, что имеет в виду, называя РФ бумажным тигром.

Источник: Комсомольская правда

Внезапное «озарение» президента США Дональда Трампа после речи в ООН и семиминутной встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским напоминает «бородатый анекдот». Ироничный пост в Telegram-канале по этому поводу опубликовал политолог Федор Лукьянов.

Слова Трампа, отметил эксперт, напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога», а также «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета».

«Вы главное оружие покупайте, а так — вольному воля…» — заявил Лукьянов.

Кроме того, политолог заметил, что Трампу самому, видимо, неизвестно, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

Если же в Кремле эти слова сочтут ответом на недавнее предложение президента России Владимира Путина по ДСНВ, то опровергать это потом будет очень сложно, предупредил Федор Лукьянов.

Накануне Трамп заявил, что Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на «бумажного тигра».

Вместе с тем, глава Белого дома признал, что Россия располагает серьезной военной мощью, которая способна оказать влияние на глобальные процессы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше