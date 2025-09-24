Ричмонд
Выставка «Человек и Природа» откроется в Иркутске 26 сентября

Иркутская область, НИА-Байкал — 26 сентября в 16:00 в Главном здании Иркутского художественного музея состоится открытие выставки «Человек и Природа».

Источник: Без источника

В экспозиции представлено около 30 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Выставка включена в программу 24-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина.

Темой фестиваля и выставки стало празднование в 2025 году 500-летия с начала освоения Северного морского пути. В коллекции музея хранятся произведения художников, отобразивших суровую красоту северной природы. Один из них — Арсений Мещерский. Его пейзаж «Ледоход» был создан под впечатлением от одного из путешествий в Финляндию. В XX веке Северный морской путь стал одним из важнейших стратегических направлений: в годы Великой Отечественной войны он обеспечивал переброску военных грузов, техники, боеприпасов. Тема Северного морского пути и Арктики вошла в творчество художника-графика Виктора Бибикова в 1930-е годы. На выставке представлены работы «Баренцево море», «Северный форпост», исполненные им в военное время. Живописная работа Игоря Рубана «Дрейфующая станция СП-12» — одна из многочисленных картин, обращенных к теме освоения Арктики Советским Союзом. Более 40 лет посвятил художник этой теме в своем творчестве. Экспозицию дополняют пейзажи зимнего Байкала, созданные художниками Сибири и центральной части России, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея.

Выставка «Человек и Природа» будет работать в Главном здании музея (ул. Ленина, 5) до 2 ноября 2025 года. Экспозиция доступна по Пушкинской карте.

0+

