На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 2,4 км

Учёные отмечают, что извержение продолжается в взрыво-эффузивной форме и сохраняется умеренная взрывная активность. Специалисты предупреждают, что в любой момент возможны выбросы пепла на высоту до шести километров, что представляет серьёзную угрозу для низколетящих воздушных судов.