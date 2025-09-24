На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 2,4 км

На Камчатке зафиксированы новые выбросы пепла на вулкане Крашенинникова. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота пеплового облака достигла 2−2,4 километра, а его шлейф протянулся на восток-юго-восток от вулкана.
Учёные отмечают, что извержение продолжается в взрыво-эффузивной форме и сохраняется умеренная взрывная активность. Специалисты предупреждают, что в любой момент возможны выбросы пепла на высоту до шести километров, что представляет серьёзную угрозу для низколетящих воздушных судов.
Для авиации установлен оранжевый уровень опасности. По данным KVERT, пепловый шлейф протянулся уже на 56 километров от вулкана, что требует повышенного внимания авиадиспетчеров и пилотов, выполняющих полёты в данном регионе.
Ранее на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6. Очаг находился на глубине 24,6 километра.