В Уфе временно изменилась схема движения трех троллейбусных маршрутов

В Уфе временно изменилась схема движения трех троллейбусных маршрутов.

Источник: Администрация Уфы

23 сентября 2025 года в 21.38 на ТП-20, обеспечивающей подачу электроэнергии на контактные провода троллейбусов 9, 10, 15-го маршрутов и трамваев 8-го маршрута пропало напряжение. Служба энергохозяйства с бригадой кабельщиков ведет аварийно-восстановительные работы по поиску поврежденного кабеля.

24 сентября временно приостановлено движение трамваев по 8-му маршруту. Троллейбусы по 9-му маршруту следуют по измененной схеме: «Троллейбусное депо № 2- ТЭЦ-1» в прямом направлении по ул. Первомайской, в обратном направлении по ул. Кольцевой.

Движение троллейбусов по 10-му маршруту организовано по измененной схеме: «Троллейбусное депо № 2 — ТЭЦ-1» в прямом направлении по ул. Кольцевой, в обратном направлении по ул. Первомайской. Троллейбусы с автономным ходом следуют по установленным маршрутам.