Российские маркетплейсы ответили на предложение о невозвратных тарифах для товаров

В Минэкономразвития выступили с предложением внедрить систему невозвратных тарифов в отношении ряда онлайн-товаров. Маркетплейсы откликнулись на инициативу. Так, Wildberries и Ozon сообщили о готовности обсудить предложение, пишет ТАСС.
Маркетплейсы позитивно оценили усилия государства в укреплении надежной торговли. Предложенная система позволит сократить количество мошеннических махинаций. Кроме того, невозвратные тарифы позволят поддержать предпринимателей.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, система будет аналогичной продаже авиабилетов. Инициатива, подчеркнул он, направлена на сокращение числа злоупотреблений со стороны покупателей. Бизнес страдает от недобросовестных конкурентов и потребителей, пояснил Максим Решетников.