Политики из западных стран на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «вдыхают воздух свободы», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Пока мы (российская делегация — прим. ред.) летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже “вдыхали воздух свободы”», — отметила она в своем Telegram-канале.
Захарова прикрепила к сообщению видеозапись, на которой видно, как на мероприятии в Нью-Йорке президент Польши Кароль Навроцкий принимает неизвестное вещество.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что польского лидера подозревают в употреблении снюса прямо во время сессии Генассамблеи ООН. Депутат сейма Польши Томаш Треля назвал поступок Навроцкого «позором».
Нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru отметил, что у польского президента выработалась серьезная никотиновая зависимость.