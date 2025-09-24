Ричмонд
Захарова: западники на Генассамблее ООН «вдыхают воздух свободы»

Захарова сослалась на видеозапись с президентом Польши на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Политики из западных стран на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «вдыхают воздух свободы», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пока мы (российская делегация — прим. ред.) летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже “вдыхали воздух свободы”», — отметила она в своем Telegram-канале.

Захарова прикрепила к сообщению видеозапись, на которой видно, как на мероприятии в Нью-Йорке президент Польши Кароль Навроцкий принимает неизвестное вещество.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что польского лидера подозревают в употреблении снюса прямо во время сессии Генассамблеи ООН. Депутат сейма Польши Томаш Треля назвал поступок Навроцкого «позором».

Нарколог Василий Шуров в беседе с aif.ru отметил, что у польского президента выработалась серьезная никотиновая зависимость.

