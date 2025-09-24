Ричмонд
Кого не могут лишить права на получение наследства в Татарстане

Согласно законодательству, родственники и лица, указанные в завещании, вправе претендовать на наследство человека. Но есть отдельные категории, которые не могут быть лишены своей доле в наследуемом имуществе. Кому полагается обязательная доля наследства в Татарстане — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Обязательная доля наследства — это часть имущества, которую отдельные граждане получают в любом случае, даже если завещание не предусматривает их участие. При этом их доля должна составлять не менее половины от той, что полагалась бы наследнику по закону.

Кому положена обязательная доля.

— дети, не достигшие совершеннолетия;

— нетрудоспособные супруг/супруга, дети или родители наследодателя;

— нетрудоспособные наследники по закону, которые находились на содержании умершего не менее года до его смерти;

— нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в число законных наследников, но проживали вместе с наследодателем и находились на его обеспечении не менее года.