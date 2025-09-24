Кого не могут лишить права на получение наследства в Татарстане

Обязательная доля наследства — это часть имущества, которую отдельные граждане получают в любом случае, даже если завещание не предусматривает их участие. При этом их доля должна составлять не менее половины от той, что полагалась бы наследнику по закону.
Кому положена обязательная доля.
— дети, не достигшие совершеннолетия;
— нетрудоспособные супруг/супруга, дети или родители наследодателя;
— нетрудоспособные наследники по закону, которые находились на содержании умершего не менее года до его смерти;
— нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в число законных наследников, но проживали вместе с наследодателем и находились на его обеспечении не менее года.