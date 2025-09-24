Студентка из Омска получила миллион рублей на разработку необычного напитка

Магистрантка ОмГТУ София Абзалова создает линейку функциональных напитков на основе комбучи с добавлением сибирских ягод. За свой проект девушка получила грант в размере одного миллиона рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Об этом рассказали в пресс-службе университета.
Комбуча — это ферментированный чай, в который добавляют натуральные соки без использования искусственных красителей и ароматизаторов. Этот напиток пользуется растущей популярностью среди людей, стремящихся к здоровому питанию, особенно среди веганов и родителей, ищущих альтернативу сладким газированным напиткам.
Основной технологией производства комбучи в ОмГТУ является двухэтапная ферментация сибирских ягод, что позволяет сохранять и усиливать их полезные свойства. На данный момент тестируются рецепты с использованием брусники и клюквы, создавая напиток с оригинальным вкусом, отличающимся от рыночных аналогов. Искусственные добавки не используются.
София Абзалова, магистрантка художественно-технологического факультета ОмГТУ, отмечает: «Уникальность продукта заключается не только в технологии изготовления, но и в аутентичности. Через него я стараюсь передать свое видение сибирского бренда. Также сделан акцент на экологичности — для упаковки используется только хорошо перерабатываемая стеклянная тара».
Концепция проекта была разработана на Акселераторе «РОСТ». Теперь София работает над доработкой технологии. В рамках гранта ей предстоит зарегистрировать юридическое лицо, разработать технические задания и реализовать всю технологическую цепочку — от создания рецептов до запуска бренда.