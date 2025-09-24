Ричмонд
Военнослужащий с позывным «Жиган» из Слюдянки погиб в зоне СВО

Бойца проводят в последний путь 24 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сегодня, 24 сентября, в 12:00 в Свято-Никольском храме Слюдянки пройдет прощание с участником СВО Артёмом Жигаревым. Младший сержант, наводчик-оператор мотострелкового батальона с позывным «Жиган», героически погиб 19 декабря 2024 года при выполнении боевых задач, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Слюдянского МО Алексея Шульца.

Артём Юрьевич родился 11 апреля 1982 года в Слюдянке. Детство Артема прошло в п. Сухой ручей, где дед научил его рыбачить, в дальнейшем это стало его любимым делом. Молодой человек был увлечен историей, мечтал стать юристом. Срочную службу прошел в войсках связи города Арзамас. После армии вернулся в Слюдянку, позже уехал жить в город Иркутск, где работал на производстве по изготовлению пластиковых окон. После мужчина вернулся в Слюдянку. Более 6 лет трудился слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования участка погрузки. Далее его трудовая деятельность продолжилась на БАМе.