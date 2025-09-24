Военнослужащий с позывным «Жиган» из Слюдянки погиб в зоне СВО

Артём Юрьевич родился 11 апреля 1982 года в Слюдянке. Детство Артема прошло в п. Сухой ручей, где дед научил его рыбачить, в дальнейшем это стало его любимым делом. Молодой человек был увлечен историей, мечтал стать юристом. Срочную службу прошел в войсках связи города Арзамас. После армии вернулся в Слюдянку, позже уехал жить в город Иркутск, где работал на производстве по изготовлению пластиковых окон. После мужчина вернулся в Слюдянку. Более 6 лет трудился слесарем по обслуживанию и ремонту оборудования участка погрузки. Далее его трудовая деятельность продолжилась на БАМе.