Празднование Воздвижения Креста Господня: что можно и что нельзя делать 27 сентября

«Важно помнить и о более древних традициях, связанных с празднованием Воздвижения Креста Господня. В наши дни многие люди наполняют храмы именно на этот праздник, однако в древности существовал обычай, от которого некоторые отказались из-за трудности — праздновать и в Пасхальную неделю, и на Воздвижение. До сих пор в некоторых храмах совершается рядовое богослужение, а в других — служба, очень похожая на пасхальную. Именно поэтому народ и называл его Воскресенье Словущее — то есть то, о котором говорится, как о воскресении», — рассказывает Life.ru священник Стахий Колотвин — проповедник и миссионер.