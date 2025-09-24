Ричмонд
Дегтярев рассказал, когда спортивные федерации получат деньги от букмекеров

Михаил Дегтярев заявил, что финансирование от букмекерских отчислений будет поступать спортивным федерациям после конкурсного отбора.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев рассказал, когда спортивные федерации смогут получить финансирование от букмекерских отчислений. Об этом министр сообщил в интервью Радио «Комсомольская правда».

«Как только мы пройдем подготовительный период, мы начнем эти средства на конкурсной основе отдавать по соглашениям с федерациями. Но только после конкурсного отбора», — отметил Дегтярев.

Глава Минспорта, отвечая на вопрос о результатах программы к 2026 году, подчеркнул, что ведомство увидело некоторые несправедливости и нарушения в процессе при пересмотре инициативы.

Сейчас в России создан фонд, который накапливает деньги для дальнейшей передачи спортивным федерациям. По словам Дегтярева, в ближайшее время будет создан офис, а сейчас уже завершается формирование нормативной базы, правил и порядка предоставления денежных средств.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Михаила Дегтярева, что букмекерские компании являются источником внебюджетного финансирования спорта в России.