Больше никаких взносов не будет: В России отменили сборы с несовершеннолетних спортсменов

Дегтярев отметил, что отдельное внимание уделяется так называемым «подкаткам», когда родители стараются материально мотивировать тренеров. Он пояснил, что если благодарность идет по инициативе родителей, то это не запрещено. Однако, если тренер сам требует плату, то подобное неправомерно. По его словам, сейчас хотят ввести уголовную ответственность за склонение к взиманию платы. Дегтярев уточнил, что уже готовятся изменения в законодательство.