Больше никаких взносов не будет: В России отменили сборы с несовершеннолетних спортсменов

В России окончательно перестали брать стартовые взносы с несовершеннолетних спортсменов. Теперь спорт в стране стал еще более доступным для юных россиян. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев в студии Радио «Комсомольская правда».
«Мы, во-первых, прекратили практику сборов стартовых — я подписал приказ. И на всех соревнованиях до 18 лет эта практика завершена, никаких сборов нет! Мы следим вместе с регионами за этим», — заявил он.
Дегтярев отметил, что отдельное внимание уделяется так называемым «подкаткам», когда родители стараются материально мотивировать тренеров. Он пояснил, что если благодарность идет по инициативе родителей, то это не запрещено. Однако, если тренер сам требует плату, то подобное неправомерно. По его словам, сейчас хотят ввести уголовную ответственность за склонение к взиманию платы. Дегтярев уточнил, что уже готовятся изменения в законодательство.
Также глава Минспорта подчеркнул, что развитие детско-юношеского спорта — это обязанность областных властей. По его мнению, губернаторы должны следить за этим направлением, повышать зарплаты тренерам и оперативно реагировать на любые скандалы в этой сфере.
Ранее Михаил Дегтярев сообщил о планах ужесточить правила для иностранных игроков в Российской премьер-лиге. Он заявил, что к сезону в 2028 году хотят ввести лимит: пять легионеров на поле при десяти в заявке.