В 2025 году в России подано 2 тысячи заявлений о субсидиарной ответственности

В России отмечается рост дел о привлечении кредиторов к субсидиарной ответственности. Если по состоянию на 2016 год в судебные инстанции подавалось каждое десятое заявление в каждом десятом деле, то сегодня речь идет уже о каждом втором деле, которое не только подается, но и чаще всего удовлетворяется судом. На особом счету банкротства компаний, занимающихся строительством объектов региональной инфраструктуры по заказу госструктур. Несовершенство законодательной системы ведет к тому, что важные государственные стройки замораживаются, а бизнес оказывается в ситуации без выбора: или губить проект, или попасть в зону риска. Как гарантировать правовую защиту инвесторам и кредиторам, выбирающим важные инфраструктурные проекты, — в материале «Газеты.Ru».