Как помочь новосибирскому зоопарку после пожара — рассказал директор Андрей Шило

Директор «Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило» Андрей Шило прокомментировал вопрос о необходимости помощи учреждению после произошедшего пожара. На вопрос журналиста о том, требуется ли поддержка денежными средствами или строительными материалами, руководитель дал развернутый ответ.
«На самом деле, многие люди уже звонят из других городов и даже из других стран, они хотят помочь. Теперь, в ближайшее время, когда мы поймем наши дальнейшие действия, тогда и свяжемся с компаниями по поводу строительных материалов», — сообщил Андрей Шило.
Директор зоопарка также уточнил финансовые аспекты помощи: «Понятно, что финансирование никогда не отменяется. У нас есть благотворительные счета, на которые вы можете переводить деньги. Так что в ближайшее время мы разберемся со всеми потерями, всеми расходами и тогда сформируем список того, что необходимо в кратчайшие сроки».
В настоящее время администрация зоопарка проводит оценку ущерба, полученного в результате пожара. По предварительной информации, животные не пострадали, однако инфраструктура учреждения требует восстановления. Зоопарк продолжает работать в обычном режиме для посетителей.