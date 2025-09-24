В Красноуфимске скончался известный ученый Евгений Яшин

В Красноуфимске на 71-м году жизни трагически погиб известный ученый и педагог Евгений Яшин. Об этом сообщили в паблике «В Красноуфимске» во «Вконтакте».
Евгений Юрьевич посвятил всю свою жизнь сельскому хозяйству и образованию. После окончания Свердловского сельскохозяйственного института в 1978 году он долгие годы руководил филиалом Государственной сельскохозяйственной академии в Красноуфимске. Он был кандидатом экономических наук, доцентом и почётным работником сферы.
О его гибели стало известно 23 сентября. Местные жители назвали её трагической.
Церемония прощания с Евгением Юрьевичем Яшиным состоится 24 сентября в 12:00 по адресу: улица Ачитская, дом 8б-1.