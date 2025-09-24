В Красноуфимске скончался известный ученый Евгений Яшин

Евгений Юрьевич посвятил всю свою жизнь сельскому хозяйству и образованию. После окончания Свердловского сельскохозяйственного института в 1978 году он долгие годы руководил филиалом Государственной сельскохозяйственной академии в Красноуфимске. Он был кандидатом экономических наук, доцентом и почётным работником сферы.