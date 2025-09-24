Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать. Подробности журналистам озвучила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, пишет БелТА.
— Каждый пятый пенсионер в нашей стране продолжает работать. Это 472 тысячи человек, или почти 20% от общего количества пенсионеров, — уточнила представитель ведомства.
Артеменко обратила внимание, что с начала 2025 года количество работающих пенсионеров в Беларуси выросло на 15 000 человек. Она пояснила, что подобное является следствием принятия президентом Беларуси указа, которым были сняты ограничения по выплате пенсии работающим пенсионерам (подробнее мы писали здесь).
Заместитель министра труда и социальной защиты отметила, что сегодня наниматели заинтересованы в специалистах старшего возраста, так как видят в них ценный кадровый ресурс. Кроме того, она уточнила, что были внесены изменения в законодательство, которые направлены на поддержку в сфере занятости граждан за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Марина Артеменко сообщила, что были сохранены выплаты пособия по безработице на протяжении шести месяцев, а для других категорий граждан указанный период был сокращен.
