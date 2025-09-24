Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать

Заместитель министра труда и социальной защиты отметила, что сегодня наниматели заинтересованы в специалистах старшего возраста, так как видят в них ценный кадровый ресурс. Кроме того, она уточнила, что были внесены изменения в законодательство, которые направлены на поддержку в сфере занятости граждан за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Марина Артеменко сообщила, что были сохранены выплаты пособия по безработице на протяжении шести месяцев, а для других категорий граждан указанный период был сокращен.