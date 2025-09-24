MWM: На фоне напряженности с США Венесуэла развернула Су-30МК2 с ракетами Х-31

В условиях нарастающей напряженности с Соединенными Штатами Америки Венесуэла развернула российские истребители Су-30МК2 с противокорабельными ракетами Х-31 против американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем типа Nimitz. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
Так, отмечают журналисты, Каракас отвечает на наращивание присутствия США в Карибском регионе. По своим характеристикам Су-30МК2 — самый дальнобойный истребитель в Западном полушарии, не считая США и Канаду. А противокорабельные ракеты Х-31А — самые эффективные в этом же регионе. Их скорость настолько велика, что сильно затрудняет системам ПВО перехватывать их.
Так что звено из восьми Су-30МК2 сможет нейтрализовать всю флотилию Военно-морских сил США, если большинство их ракет поразят цели, предупредили журналисты.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) изготовила и передала Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. В корпорации отметили, что истребители получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Дальность обнаружения и опознавания воздушных целей увеличилась.
Также национальной центр управления обороны РФ сообщил, что российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотник MQ-9A «Reaper» над Черным морем.