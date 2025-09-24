MWM: На фоне напряженности с США Венесуэла развернула Су-30МК2 с ракетами Х-31

Так, отмечают журналисты, Каракас отвечает на наращивание присутствия США в Карибском регионе. По своим характеристикам Су-30МК2 — самый дальнобойный истребитель в Западном полушарии, не считая США и Канаду. А противокорабельные ракеты Х-31А — самые эффективные в этом же регионе. Их скорость настолько велика, что сильно затрудняет системам ПВО перехватывать их.