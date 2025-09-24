Ричмонд
В Новосибирске предотвратили теракт против должностного лица управления ФССП

Мужчина собирался поджечь дом должностного лица управления судебных приставов в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске предотвращён теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Об этом информирует пресс-служба УФСБ.

Сообщается, что 36-летний мужчина собирался поджечь дом сотрудника ФССП, при этом он действовал «из личной неприязни». Его задержали с поличным, когда он пытался поджечь жилище при помощи легковоспламеняющейся жидкости, сказано в релизе. Кроме УФСБ, в предотвращении теракта принимали участие сотрудники военной контрразведки.

Также сообщается, что задержанный создал в социальной сети сообщество, при помощи которого хотел дестабилизировать деятельность службы судебных приставов.

Мужчину поместили под стражу на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт.

Накануне в Санкт-Петербурге предотвратили покушение на руководителя предприятия ОПК.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае предотвращен теракт на железной дороге, 15-летний подросток собирался совершить теракт.

Также сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму.