В Новосибирске предотвратили теракт против должностного лица управления ФССП

Сообщается, что 36-летний мужчина собирался поджечь дом сотрудника ФССП, при этом он действовал «из личной неприязни». Его задержали с поличным, когда он пытался поджечь жилище при помощи легковоспламеняющейся жидкости, сказано в релизе. Кроме УФСБ, в предотвращении теракта принимали участие сотрудники военной контрразведки.