В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два козленка редкой породы

Она отметила, что козы породы камори живут в зоосаде с 2022 года. Это уже третье пополнение у молодой пары. И впервые они стали родителями двойни — специалисты выяснили, что родились самец и самка. Мама-коза сразу после родов вылизала малышей и начала кормить их молоком, первое время козлята держатся рядом с матерью.