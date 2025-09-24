Ричмонд
План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга

В воздушной гавани Оренбурга временно ограничено движение самолётов с целью обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Напомним, над отдельными районами Пензенской области также введён план «Ковёр». В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, были закрыты аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.

