План Ковёр ввели в аэропорту Оренбурга

«Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — уточнили в ведомстве.
Напомним, над отдельными районами Пензенской области также введён план «Ковёр». В аэропортах Самары, Сочи и Геленджика действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Кроме того, были закрыты аэропорты Волгограда и Саратова. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей самолётов.
