Из Омска в Казахстан не выпустили двадцать килограмм красной икры

Значительную партию вкуснейшего деликатеса омич вез в Кокшетау без каких-либо документов.

Источник: Комсомольская правда

Партию красной икры весом 20 килограмм задержали омские специалисты Россельхознадзора на исилькульском пограничном посту. Мужчина пытался вывезти деликатес с территории России без каких-либо документов.

«23 сентября 2025 года, в пункте предварительного уведомления “Исилькуль”, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области был задержан автомобиль Toyota Alphard, следовавший по маршруту Омск — Кокшетау. В ходе досмотра установлено, что в транспортном средстве находилась красная икра в объеме порядка 20 килограмм, упакованная в куботейнер. Перевозчик, гражданин России, предъявил лишь товарный чек, однако ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий безопасность продукции и законность ее ввоза, отсутствовал», — говорится в телеграм-канале «Управление Россельхознадзора по Омской области».

Так как для перевозки красной икры требуется ветеринарный сопроводительный документ, специалистами Россельхознадзора было принято решение не выпускать икру из России. Также пострадал и хозяин деликатеса — он привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.