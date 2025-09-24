Из Омска в Казахстан не выпустили двадцать килограмм красной икры

«23 сентября 2025 года, в пункте предварительного уведомления “Исилькуль”, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области был задержан автомобиль Toyota Alphard, следовавший по маршруту Омск — Кокшетау. В ходе досмотра установлено, что в транспортном средстве находилась красная икра в объеме порядка 20 килограмм, упакованная в куботейнер. Перевозчик, гражданин России, предъявил лишь товарный чек, однако ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий безопасность продукции и законность ее ввоза, отсутствовал», — говорится в телеграм-канале «Управление Россельхознадзора по Омской области».