The Telegraph: Заявления Трампа в Нью-Йорке стали плохой новостью для Зеленского

— То, что на первый взгляд может показаться ошеломительным разворотом, может на самом деле быть плохой новостью для Зеленского. Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передал все в руки Европы и НАТО, — сообщается в публикации.