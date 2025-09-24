The Telegraph: Заявления Трампа в Нью-Йорке стали плохой новостью для Зеленского

Последние заявления американского президента Дональда Трампа на 80-й сессии Генассамблеи ООН стали плохой новостью для лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Трамп заявил, что готов только поставлять союзникам по НАТО оружие. Авторы издания отметили, что глава Белого дома осознал, что «заканчивать войны сложно» и предположили, что он «уже сыт по горло».
— То, что на первый взгляд может показаться ошеломительным разворотом, может на самом деле быть плохой новостью для Зеленского. Вместо того, чтобы взять на себя обязательства по новой помощи Украине или усилить давление на Россию, Трамп передал все в руки Европы и НАТО, — сообщается в публикации.
Глава США на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования конфликта.