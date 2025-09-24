Кофе и смартфоны подорожали в Омской области

В августе в Омской области, согласно данным Росстата, цены снизились на 1,1% по сравнению с июлем. Годовая инфляция уменьшилась до 7,8%, что ниже среднего показателя по стране. Об этом рассказали в пресс-службе омского отделения Банка России.
В частности, продолжилось снижение цен на овощи и фрукты, что связано с увеличением поставок из южных регионов России, местных хозяйств и Средней Азии. Также подешевел сахар: поставщики начали отгружать товар из прошлогодних запасов на фоне поступления новых партий. Однако цены на кофе возросли из-за неурожая в странах-производителях, что привело к сокращению производства зёрен и росту мировых цен.
Цены на парфюмерию, косметику, моющие и чистящие средства снизились благодаря распродажам, организованным крупным региональным ритейлером.
Также подешевели инструменты, оборудование, компьютеры, электроника и иномарки, что связано с уменьшением спроса на эти товары на фоне охлаждения кредитования и укрепления рубля в первой половине года. В то же время после длительного падения цены на смартфоны выросли из-за роста спроса перед началом учебного года.
«Из-за роста спроса в преддверии нового учебного года продавцы переносили издержки на закупку и доставку товаров в их стоимость», — прокомментировала заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова.
Снизились также цены на услуги пассажирского транспорта, а также на отдых в странах Закавказья, на Черноморском побережье и в Крыму, что обусловлено сезонным снижением цен при бронировании на осень.
Банк России продолжит поддерживать ставки, способствующие снижению годовой инфляции до 4% к 2026 году и удержанию этого уровня в будущем.