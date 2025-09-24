Последний перед похолоданием жаркий день обещают синоптики в Ростовской области

В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер южной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут в зависимости от района от +25 до +30 градусов, а в ночь на 25 сентября они опустятся до +10 — +15 градусов, местами похолодает до +4.