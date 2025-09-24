Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последний перед похолоданием жаркий день обещают синоптики в Ростовской области

В среду в Ростове ожидается летняя жара до +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 78% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 сентября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области будет жаркий день, словно летом. Согласно данным прогноза синотиков регионального гидрометцентра, днем воздух может прогреться до +28 — +30 градусов.

Так, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26 — +28 градусов, а в ночь на четверг температура опустится до +11 — +13.

В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер южной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут в зависимости от района от +25 до +30 градусов, а в ночь на 25 сентября они опустятся до +10 — +15 градусов, местами похолодает до +4.