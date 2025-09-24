Последний перед похолоданием жаркий день обещают синоптики в Ростовской области

В среду, 24 сентября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области будет жаркий день, словно летом. Согласно данным прогноза синотиков регионального гидрометцентра, днем воздух может прогреться до +28 — +30 градусов.
Так, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26 — +28 градусов, а в ночь на четверг температура опустится до +11 — +13.
В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер южной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут в зависимости от района от +25 до +30 градусов, а в ночь на 25 сентября они опустятся до +10 — +15 градусов, местами похолодает до +4.