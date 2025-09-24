Власти: Отопительный сезон-2025 в Миассе начнется с 1 октября

«Глава округа Юрий Ефименко подписал постановление о начале отопительного сезона с 1 октября», — сообщили в администрации.
Учреждения соцсферы могут подавать заявки на подключение уже на этой неделе.
В те объекты, где позволяет техническая возможность (система должна идти отдельно от ГВС), отопление будет подано ранее установленного срока, уточнили власти.
Ранее сообщалось, что 22 сентября отопительный сезон стартовал в Копейске, Трехгорном, Снежинске, Чебаркуле, Верхнем Уфалее, с 23-го — Озерске.
В Южноуральске батареи потеплеют с 1 октября 2025 года. В Кыштыме ранее объявили о старте отопительного сезона с 18 сентября, в Кусинском районе — с 11 сентября, в Катав-Ивановском городском поселении — с 15 сентября.