Власти: Отопительный сезон-2025 в Миассе начнется с 1 октября

Отопительный сезон в Миассе (Челябинская область) начнется с 1 октября 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Глава округа Юрий Ефименко подписал постановление о начале отопительного сезона с 1 октября», — сообщили в администрации.

Учреждения соцсферы могут подавать заявки на подключение уже на этой неделе.

В те объекты, где позволяет техническая возможность (система должна идти отдельно от ГВС), отопление будет подано ранее установленного срока, уточнили власти.

Ранее сообщалось, что 22 сентября отопительный сезон стартовал в Копейске, Трехгорном, Снежинске, Чебаркуле, Верхнем Уфалее, с 23-го — Озерске.

В Южноуральске батареи потеплеют с 1 октября 2025 года. В Кыштыме ранее объявили о старте отопительного сезона с 18 сентября, в Кусинском районе — с 11 сентября, в Катав-Ивановском городском поселении — с 15 сентября.